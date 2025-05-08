Sarıyer'deki yol göçüğünde büyük ihmal!
İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz hafta sonu bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yolda çökme meydana gelmişti. Yola ilişkin ekiplerin çalışmaları devam ederken, meydana gelen çökmeye büyük bir ihmalin neden olduğu ortaya çıktı.
Gökdelenlerle çevrili bölgede olası bir facianın ucuz atlatıldığı ve 3 mahallenin susuz kaldığı göçük alanında Sarıyer Belediyesi'nin ve İBB'nin uzun zamandır çalışma yapılmayan inşaat alanında herhangi bir denetim yapmadığı, atıl kalan inşaatın istinat duvarına ait fore kazıklarının biriken yağmur ve yumuşayan toprak ile yükü taşıyamadığı için kaydığı öğrenildi. İnşaatın ise TOP İnşaat adlı şirkete ait olduğu öğrenildi.
Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde geçen Cumartesi günü 02.41 saatlerinde göçük meydana geldi. Gökdelenlerin de bulunduğu İstanbul'un en önemli ve işlek caddesinde meydana gelen göçük nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'nin göçükten ancak günün aydınlanmasıyla haberdar olması ihmalkarlığı gözler önüne sererken ortaya çıkan kamera görüntülerinde bir minibüs ile taksinin kıl payı toprak kaymasından kurtulduğu görüldü.
Çevredeki vatandaşların göçüğü fark etmesi sonrasında trafiği durdurması ve ekiplere haber vermesiyle olası facianın önüne geçildi.
Bitişikteki inşaat alanının uzun zamandır zemin katının atılmaması ve istinat duvarının çekilmemesi yolun çökmesine neden oldu. İddiaya göre; uzun süredir çalışma yapılmayan inşaat alanı yolun oturduğu zeminde sıvılaşma yarattı.
Sıvılaşmaya bağlı olarak toprağın yumuşayıp kaydığı ve yerin altındaki kısmi heyelan nedeniyle yolun çöktüğü düşünülüyor. Olay sonrası açıklama yapan Sarıyer Belediye Başkanı Aktay Aksu, "En son 2022'de bir şantiye şefi değişikliğiyle ruhsatı yenilenmiş. 2027'ye kadar geçerli ruhsatı olduğunu biliyoruz ancak uzun süredir bir çalışma olmadığını biliyoruz. Bu nedenle birazdan inşaatı mühürleyeceğiz" dedi.
Yaşananlar sonrasında hem İBB'nin hem de Sarıyer Belediyesi'nin ihmalkarlığının da çökme olayına adeta davetiye çıkardığı öne sürüldü. Sarıyer Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Bekir Karakuş yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı Maltepe Belediye Başkan Adayımız ve önceki dönem İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanımız Kadem Ekşi Bey, İBB meclisinde temel kazısı yapılmış ancak uzun süredir işlem yapılmayan inşaat alanlarının denetlenmesi amacıyla soru önergesi verdi. ancak yönetim soru önergesine rağmen herhangi bir inceleme yapmadığını gördük. Nitekim Sarıyer Belediyesi de kendi sorumluluk bölgesinde uzun süredir çalışmanın yapılmadığı bu inşaat alanında herhangi bir denetleme yapmadığı için böyle bir skandalla karşılaştık" dedi.
İNŞAAT FIRMASI BELLİ OLDU
Sarıyer Ayazağa'da 2017 yılında yapımına başlandığı belirtilen inşaatın sahiplerinin ise TOP Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi olduğu öğrenildi. Şirket yetkilileri arasında ise Cemil Patan, Murat Samet Keleş, Selahattin Levent Karaçelik olduğu ifade edildi.
VATANDAŞLARA ŞEBEKE SUYU VERİLEMEDİ
Çökmeyle birlikte İGDAŞ'a ait bölgeyi besleyen ana çelik hat zarar görmüş; ekiplerin hızlı müdahalesiyle gaz akışı kesildi. Bölgeye alternatif hat üzerinden gaz temini çalışmalarına devam ederken İSKİ'ye ait 300 mm çapındaki temiz su hattı da çökmeyle birlikte hasar görmüş, üç mahalleyi besleyen hat devre dışı bırakıldı. Ancak İBB yönetimi 300 mm'lik temiz su hattının ikamesi olarak 150 mm çapındaki borular vasıtasıyla şebeke suyu vermeye çalıştı. Fakat su basıncını taşıyamayan borular nedeniyle vatandaş susuz kalmaya devam etti. İBB ise çareyi İstanbullunun 90'lı yıllardaki CHP yönetiminin zorunluluk haline getirdiği tankerli su aracılığıyla vatandaşa su ulaştırmaya çalıştı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Öte yandan göçüğün kapatılması amacıyla bin 500 hafriyat toprağının döküldüğü öğrenildi. Çökme sebebiyle tıkanan borular için İSKİ ekiplerinin önceki gün başlattığı çalışmaların da devam ettiği görüldü. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri de çökmenin meydana geldiği yolda tekrar çukur kazarak çalışma başlattı. Ayrıca zarar gören doğal gaz hattında akışın normale döndüğü, temiz su hattındaki arızanın giderildiği kaydedildi.
2017'DEKİ İHALEDE 'BİTMEMİŞ İNŞAAT HALİ' BELİRTİLDİ
Bunun yanında atıl vaziyette kalan inşaat alanının 2017 yılı Ağustos ayında icra yoluyla satıldığı öğrenildi. O dönem yapılan haberlerde şu ifadeler dikkat çekti. Maslak'ta bulunan 3,5 dönümlük arsa icradan ihale ile satıldı. 158 milyon liraya ihale edilen arsanın satışını alacaklı konumdaki bir banka istedi. İhaleyi, 138 milyon TL ile en yüksek teklif veren Metal Yapı firması aldı. Şartnamede yer alan bilgilere göre söz konusu arsanın üzerinde bitmemiş halde bir yapı bulunuyor. Yabancı bir bankanın satışını istediği arsanın Top Yatırım İnşaat ve Tic. AŞ. adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Ayrıca habere göre 2004 yılında kurulan şirketin ihalenin yapıldığı 2017 yılında yönetim kurulunda Adnan Karasu, Tayfun Yeni ve Mehmet Ziya Kalkavan bulunduğu aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul, Antalya, Ankara... Sağanak ve çöl tozu uyarısı verildi: Güneşe aldanıp hafta sonu plan yapmayın!
- Sağlık Bakanlığı DHY kurası ASİL-YEDEK isim listesi | Sağlık Bakanlığı 112. Dönem DHY atama kurası saat kaçta?
- Kişilik testi: Hangi meyvesin? İşte seçtiğin meyveye göre karakter analizi
- Zeka testi: Resimdeki 888 nerede? 459 kişiden 17'si buldu
- UEFA Şampiyonlar Ligi | PSG - Arsenal maçı ne zaman? PSG - Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...
- 2025 MEB 2. dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, belli oldu mu? İşte Beklenen Sınav Haftası: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar...
- Koyun saymaya son! Bu çaydan içen başını yastığa koyar koymaz uyuyor
- 2025 Mayıs ayı Audi fiyatları yenilendi! A3, A5, A6, A7, A8 ve Q serisi ne kadar oldu? İşte Audi fiyat listesi…
- Hindistan ve Pakistan Askeri Güç Sıralaması 2025 | Donanma, kara, hava kuvvetleri... Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
- MEMUR ALIMI 2025: Mayıs ayında kamuya personel alımı yapılacak! 21 kamu kurumu yayımladı: İşte ilanlar…
- FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?