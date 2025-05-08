Sarıyer’deki yol göçüğünde büyük ihmal!

Sarıyer'de çöken yol (DHA)

Yaşananlar sonrasında hem İBB'nin hem de Sarıyer Belediyesi'nin ihmalkarlığının da çökme olayına adeta davetiye çıkardığı öne sürüldü. Sarıyer Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Bekir Karakuş yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı Maltepe Belediye Başkan Adayımız ve önceki dönem İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanımız Kadem Ekşi Bey, İBB meclisinde temel kazısı yapılmış ancak uzun süredir işlem yapılmayan inşaat alanlarının denetlenmesi amacıyla soru önergesi verdi. ancak yönetim soru önergesine rağmen herhangi bir inceleme yapmadığını gördük. Nitekim Sarıyer Belediyesi de kendi sorumluluk bölgesinde uzun süredir çalışmanın yapılmadığı bu inşaat alanında herhangi bir denetleme yapmadığı için böyle bir skandalla karşılaştık" dedi.