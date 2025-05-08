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Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı

Giriş: 08.05.2025 15:51 Güncelleme: 08.05.2025 16:00
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Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Şişli'de eski kocası tarafından başından vurularak sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı.

İstanbul Şişli'de eski kocası tarafından başından vurularak sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı Bahar Aksu davasında 4 zanlı tutuklandı
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