İstanbul’da yüzyılın dönüşümü için geri sayım! Büyük zirve hazırlığı

İstanbul'da geniş çaplı kentsel dönüşüm hazırlığı yapılıyor (AA)

TÜM BELEDİYELER DAVET EDİLDİ, VALİ GÜL DE KATILACAK

Her fırsatta İstanbul'un kentsel dönüşümünün milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, sürecin yine milli seferberlik ruhuyla yürütülmesi için harekete geçiyor. İstanbul'un ancak vatandaş, yerel ve merkezi yönetim dayanışmasıyla kurtarılacağına işaret eden Bakan Kurum, yarın İstanbul Valiliği'nde, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildiği toplantıya başkanlık edecek. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılacağı toplantının en önemli maddesi kentsel dönüşüm olacak.

YARISI BİZDEN BAŞVURU SÜREÇLERİ HIZLANDIRILACAK

Yarısı Bizden Kampanyası'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yürütüyor. Kampanyanın ilk ve en önemli adımını oluşturan talep toplama ve başvuru süreçleri ise belediyeler üzerinden yürütülüyor. Bakan Kurum toplantıda Yarısı Bizden Kampanyası'nın başvuru süreçlerinin hızlandırılması için de belediyelere talimatlarını iletecek. Başkanların ilçeleriyle ilgili taleplerini dinleyecek. Toplantıda yerel yöneticilere bakanlık nezdinde İstanbul'da hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında brifing de verilecek.