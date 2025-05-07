Başkan Erdoğan’dan Şahbaz Şerif ile önemli temas! Destek mesajı: Türkiye elinden geleni yapmaya hazır | Şahbaz Şerif’ten teşekkür

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"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR"

Başkan, Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

ŞAHBAZ ŞERİF'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Şahbaz Şerif görüşmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Erdoğan'a verdiği destek dolayısıyla şükranlarını sundu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve bu kritik dönemde Pakistan'la gösterdiği dayanışma ve destek için kendisine teşekkür ettim. Türk kardeşlerimizin, Hindistan tarafından gerçekleştirilen dünkü hain füze saldırılarında şehit olanlara ettikleri dualar için şükranlarımı sunuyorum. Düşmana karşı gösterdikleri cesaret ve profesyonel üstünlükle karşılık veren silahlı kuvvetlerimizin kahramanca çabaları hakkında kendisine bilgi verdim. Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Pakistan Türkiye'ye Güney Asya'da gerilimi azaltma ve barışı koruma yönündeki çabalarından dolayı minnettardır."