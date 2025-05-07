08 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Şahbaz Şerif ile önemli temas! Destek mesajı: Türkiye elinden geleni yapmaya hazır | Şahbaz Şerif'ten teşekkür

Başkan Erdoğan'dan Şahbaz Şerif ile önemli temas! Destek mesajı: Türkiye elinden geleni yapmaya hazır | Şahbaz Şerif'ten teşekkür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 19:43 Güncelleme: 08.05.2025 09:34
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Şahbaz Şerif ile önemli temas! Destek mesajı: Türkiye elinden geleni yapmaya hazır | Şahbaz Şerif’ten teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim ele alınırken Başkan Erdoğan Türkiye’nin, Pakistan’ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti. Şahbaz Şerif'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür gecikmedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alındı.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

ŞEHİT OLANLARA RAHMET

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR"

Başkan, Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

ŞAHBAZ ŞERİF'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Şahbaz Şerif görüşmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Erdoğan'a verdiği destek dolayısıyla şükranlarını sundu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve bu kritik dönemde Pakistan'la gösterdiği dayanışma ve destek için kendisine teşekkür ettim. Türk kardeşlerimizin, Hindistan tarafından gerçekleştirilen dünkü hain füze saldırılarında şehit olanlara ettikleri dualar için şükranlarımı sunuyorum. Düşmana karşı gösterdikleri cesaret ve profesyonel üstünlükle karşılık veren silahlı kuvvetlerimizin kahramanca çabaları hakkında kendisine bilgi verdim. Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Pakistan Türkiye'ye Güney Asya'da gerilimi azaltma ve barışı koruma yönündeki çabalarından dolayı minnettardır."

Hindistan’dan Pakistan’a saldırı!Hindistan’dan Pakistan’a saldırı! HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A SALDIRI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Şahbaz Şerif ile önemli temas! Destek mesajı: Türkiye elinden geleni yapmaya hazır | Şahbaz Şerif’ten teşekkür Başkan Erdoğan’dan Şahbaz Şerif ile önemli temas! Destek mesajı: Türkiye elinden geleni yapmaya hazır | Şahbaz Şerif’ten teşekkür Başkan Erdoğan’dan Şahbaz Şerif ile önemli temas! Destek mesajı: Türkiye elinden geleni yapmaya hazır | Şahbaz Şerif’ten teşekkür
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör