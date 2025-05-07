MEB: 15 bin öğretmen atamasında sözlü sınav listesi açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesini açıkladı.

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru sürecini 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlayan adaylar arasından, her alan için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrıldı.

Bakanlık, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerini yayımlarken, söz konusu sınavın hangi merkezlerde ve hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirdi.

Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından, tercih başvurusu süreciyle birlikte atama ve göreve başlama takvimi de kamuoyuyla paylaşılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlarını Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi "www.meb.gov.tr" üzerinden sorgulayabilir.