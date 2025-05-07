Gökçek'ten Yavaş’a ihale sorusu! 45 milyon bardak nerede?
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 45 milyon karton bardak ve 2 milyon çöp poşeti alımıyla ilgili usulsüzlük iddiasında bulunarak, bardakların akıbetini sordu. Gökçek, belediyenin yaptığı ihaleyi eleştirerek “Ankara’dan Londra’ya yol olur” dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni (ABB) hedef alan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABB'nin 45 milyon karton bardak ve 2 milyon çöp poşeti alımını kapsayan ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını ileri süren Gökçek, "Bu bardaklar taziye çadırlarında, çorba dağıtımında ya da ofislerde kullanılmadıysa nerede?" sorusunu yöneltti. Gökçek, 41 yıl boyunca cenaze hizmetlerinde yetecek miktarda bardak alındığını belirterek kamuoyunun yanıt beklediğini söyledi.
"45 MİLYON BARDAK 25 TIR'A TEKAMÜL EDİYOR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 159 milyon TL'lik bir ihale kapsamında 45 milyon karton bardak aldığını ve bu miktarın 25 TIR'a tekabül ettiğini ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Her kolide 3 bin bardak olmak üzere 15 bin koli alımı yapılmış. Bu bardaklar ABB'ye teslim edilmiş. Peki bu bardaklar nerede? Hangi depoda duruyorlar?" diye sordu.
"41 YIL YETECEK BARDAK ALINMIŞ"
Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bu alımı yaptığını belirten Gökçek, günlük cenaze törenlerine katılan ortalama kişi sayısından yola çıkarak hesaplama yaptıklarını ve alınan bardakların 41 yıl boyunca yeteceğini söyledi. Gökçek, "Günlük 5 bin kişinin cenaze törenlerine katıldığını varsayarsak ve bunların 3 bini çay içse, bu miktar 41 yıla denk geliyor. Peki bu bardaklar şimdi nerede?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.
"TAZİYE VE ÇORBA DAĞITIMI İÇİN ALINANLAR BU SAYIYA DAHİL DEĞİL"
Gökçek, ABB'nin 2022 yılında taziye çadırlarında kullanılmak üzere 2,5 milyon bardak, çorba dağıtımı için ise 10 milyon bardak daha aldığını, ayrıca diğer birimlerde de 12 milyon bardak alımı yapıldığını ifade etti. AK Partili Gökçek, "Toplamda 24,5 milyon bardak zaten diğer birimlere ait. Ama 45 milyonluk bardak alımı bunlardan tamamen ayrı. Bunların akıbeti hakkında açıklama bekliyoruz," dedi.
"ÇÖP POŞETİ İHALESİ ŞAİBELİ"
Basın toplantısında yalnızca bardaklar değil, ABB'nin çöp poşeti alımları da gündeme geldi. Gökçek, belediyenin 2 milyon adet çöp poşeti aldığını ve bu ihaleyi alan firmanın yalnızca 1 yıl önce kurulduğunu belirtti. Gökçek, "Firma sadece ABB'den ihale almış. Bu da ihalenin şaibeli olduğunu düşündürüyor" ifadelerini kullandı.
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