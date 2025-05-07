Gökçek’ten Yavaş’a ihale sorusu! 45 milyon bardak nerede?

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni (ABB) hedef alan dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABB'nin 45 milyon karton bardak ve 2 milyon çöp poşeti alımını kapsayan ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını ileri süren Gökçek, "Bu bardaklar taziye çadırlarında, çorba dağıtımında ya da ofislerde kullanılmadıysa nerede?" sorusunu yöneltti. Gökçek, 41 yıl boyunca cenaze hizmetlerinde yetecek miktarda bardak alındığını belirterek kamuoyunun yanıt beklediğini söyledi.

"45 MİLYON BARDAK 25 TIR'A TEKAMÜL EDİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 159 milyon TL'lik bir ihale kapsamında 45 milyon karton bardak aldığını ve bu miktarın 25 TIR'a tekabül ettiğini ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Her kolide 3 bin bardak olmak üzere 15 bin koli alımı yapılmış. Bu bardaklar ABB'ye teslim edilmiş. Peki bu bardaklar nerede? Hangi depoda duruyorlar?" diye sordu.