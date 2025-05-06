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KKTC'de Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'den skandal çıkış! "Kıbrıslı Rumum" dedi | "Tam bir akıl tutulması"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 06.05.2025 18:41 Güncelleme: 06.05.2025 18:58
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KKTC’de Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’den skandal çıkış! Kıbrıslı Rumum dedi | Tam bir akıl tutulması

KKTC'de Basın Emekçileri Sendikası Başlanı Ali Kişmir söylemleri ile tepki çekti. Kişmir 'Ben Kıbrıslı Rumum' dedi. Tartışmalar neden sözlere ilişkin Gazeteci Cüneyt Oruç önemli değerlendirmelerde bulundu. Merve Türkay'ın moderatörlüğündeki A Haber canlı yayınına bağlanan Cüneyt Oruç, Ali Kişmir'in bu sözlerine tepki göstererek 'Gerçekten tam bir akıl tutulması.' dedi. Daha önce KKTC'de kimseden böyle bir söylem duymadığını ifade eden Oruç 'Biz zaten burada eleştiriler yöneltiyorduk, burada sendikaların yaptığın eylemlerin Rumların ekmeğine, Kıbrıs davasını karşı tarafında olanların ekmeğine yağ sürdüğünü ifade ediyorduk. Şimdi burada yeni bir cephe açıldı. Aslında bu ülkede kimseden böyle bir söylem duymuş değilim. Kimse çıkıp da 'Ben Kıbrıslı Rumum' diye bir çıkışta bulunmadı. İlan ettiği yeni kimliği kendisine hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

KKTC'de Basın Emekçileri Sendikası Başlanı Ali Kişmir söylemleri ile tepki çekti. Kişmir "Sorun çözülene kadar ben Kıbrıslı Rumum" dedi. Tartışmalara neden olan Kişmir'in o sözleri tepkilerin odağında olmaya devam ederken A Haber canlı yayınına bağlanan Gazeteci Cüneyt Oruç önemli değerlendirmelerde bulundu.

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KİŞMİR'İN SÖZLERİ "AKIL TUTULMASI"

Merve Türkay moderatörlüğündeki A Haber canlı yayınında KKTC'de daha önce kimseden böyle bir söylem duymadığını belirten Cüneyt Oruç, Ali Kişmir'in bu sözlerini "Akıl tutulması" şeklinde değerlendirdi.

"YENİ KİMLİĞİ KENDİSİNE HAYIRLI OLSUN"

Kişmir'in bu sözlerinin KKTC'deki Basın-Sen'deki gazetecileri bağlamadığını vurgulayan Oruç "Ben bu örgüte üye hiçbir gazetecinin "Biz Kıbrıslı Rumuz" dediğini duymadı. Aslında bu ülkede kimseden böyle bir söylem duymuş değilim. Kimse çıkıp da "Ben Kıbrıslı Rumum" diye bir çıkışta bulunmadı. İlan ettiği yeni kimliği kendisine hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Gazeteci Cüneyt Oruç'un konuşması şu şekilde: Kıbrıs Türk medyasında bir takım tartışmalar eskiden beri oluyor. Bu zaman zaman milletçi cenah üzerinde sol cenahta yazanlara "Rumcu" diye tabir edilir. Eğer Rum söylemleri çok dile getiriliyorsa "Rumcu" diye eleştirildi.

KKTC’de Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’den skandal çıkış! Kıbrıslı Rumum dedi | Tam bir akıl tutulması

RUMLARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR DİYORDUK

Ya da sol cenahtan yapılan yayınlarda "milletçi Türkiyeci" vs gibi söylemlerde bulunulur. İlk kez bir kişi kendisini "Ben Kıbrıs sorunu çözülene kadar Kıbrıslı Rumum' diye tarif etti. Bunu aslında söylerken sözde barış adına söyledi ama büyük tepki gördü. Gerçekten tam bir akıl tutulması. Biz zaten burada eleştiriler yöneltiyorduk, burada sendikaların yaptığı eylemlerin Rumların ekmeğine, Kıbrıs davasını karşı tarafında olanların ekmeğine yağ sürdüğünü ifade ediyorduk. Şimdi burada yeni bir cephe açıldı.

BÖYLE BİR SÖYLEM DUYMUŞ DEĞİLİM

Bu şahıs Basın-Sen başkanı ama söz konusu sözler bu örgütü gazetecileri bağlamıyor. Ben bu örgüte üye hiçbir gazetecinin "Biz Kıbrıslı Rumuz" dediğini duymadı. Aslında bu ülkede kimseden böyle bir söylem duymuş değilim. Kimse çıkıp da "Ben Kıbrıslı Rumum" diye bir çıkışta bulunmadı. İlan ettiği yeni kimliği kendisine hayırlı uğurlu olsun."

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KKTC’de Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’den skandal çıkış! Kıbrıslı Rumum dedi | Tam bir akıl tutulması KKTC’de Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’den skandal çıkış! Kıbrıslı Rumum dedi | Tam bir akıl tutulması KKTC’de Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’den skandal çıkış! Kıbrıslı Rumum dedi | Tam bir akıl tutulması
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