KKTC'de Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'den skandal çıkış! "Kıbrıslı Rumum" dedi | "Tam bir akıl tutulması"

KKTC'de Basın Emekçileri Sendikası Başlanı Ali Kişmir söylemleri ile tepki çekti. Kişmir "Sorun çözülene kadar ben Kıbrıslı Rumum" dedi. Tartışmalara neden olan Kişmir'in o sözleri tepkilerin odağında olmaya devam ederken A Haber canlı yayınına bağlanan Gazeteci Cüneyt Oruç önemli değerlendirmelerde bulundu.

KİŞMİR'İN SÖZLERİ "AKIL TUTULMASI"

Merve Türkay moderatörlüğündeki A Haber canlı yayınında KKTC'de daha önce kimseden böyle bir söylem duymadığını belirten Cüneyt Oruç, Ali Kişmir'in bu sözlerini "Akıl tutulması" şeklinde değerlendirdi.

"YENİ KİMLİĞİ KENDİSİNE HAYIRLI OLSUN"

Kişmir'in bu sözlerinin KKTC'deki Basın-Sen'deki gazetecileri bağlamadığını vurgulayan Oruç "Ben bu örgüte üye hiçbir gazetecinin "Biz Kıbrıslı Rumuz" dediğini duymadı. Aslında bu ülkede kimseden böyle bir söylem duymuş değilim. Kimse çıkıp da "Ben Kıbrıslı Rumum" diye bir çıkışta bulunmadı. İlan ettiği yeni kimliği kendisine hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Gazeteci Cüneyt Oruç'un konuşması şu şekilde: Kıbrıs Türk medyasında bir takım tartışmalar eskiden beri oluyor. Bu zaman zaman milletçi cenah üzerinde sol cenahta yazanlara "Rumcu" diye tabir edilir. Eğer Rum söylemleri çok dile getiriliyorsa "Rumcu" diye eleştirildi.