FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe! 20’si aktif görevdeydi! 33 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "mahrem imam" olduğu tespit edilen ve 20'si halem çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere "Emniyet Mahrem Sorumlusu" 38 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı.

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