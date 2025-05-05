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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe! 20'si aktif görevdeydi! 33 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.05.2025 07:57 Güncelleme: 05.05.2025 08:13
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FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe! 20’si aktif görevdeydi! 33 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'mahrem imam' olduğu tespit edilen ve 20'si halem çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' 38 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "mahrem imam" olduğu tespit edilen ve 20'si halem çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere "Emniyet Mahrem Sorumlusu" 38 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe! 20’si aktif görevdeydi! 33 kişi yakalandı FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe! 20’si aktif görevdeydi! 33 kişi yakalandı FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe! 20’si aktif görevdeydi! 33 kişi yakalandı
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