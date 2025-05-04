Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Zafer Partisi’nden çirkin paylaşımlar

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninden görüntü (AA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç açıklamasında, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.