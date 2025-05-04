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Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Zafer Partisi'nden çirkin paylaşımlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.05.2025 13:41
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Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Zafer Partisi’nden çirkin paylaşımlar

Kalp krizi ve aort yırtığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar infial oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma açıldı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması ve akabinde yaşadığı kalp krizi nedeni ile kaldırıldığı hastanede 18. günde yaşam savaşını yitirdi. Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasi isimlerden sanatçılara kadar birçok kişi taziye mesajlarını art arda yayımladı.

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninden görüntü (AA)Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninden görüntü (AA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç açıklamasında, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nden çirkin paylaşımlar (Ekran görüntüsü)Zafer Partisi'nden çirkin paylaşımlar (Ekran görüntüsü)

Ancak Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın paylaşımları dikkat çekti. Partinin İstanbul Gençlik Kolları'ndan 'sarı torba' içerikli imalı açıklamalar yapıldı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan çirkin paylaşımlara tepki yağdı.

Zafer Partisi'nden çirkin paylaşımlar (Ekran görüntüsü)Zafer Partisi'nden çirkin paylaşımlar (Ekran görüntüsü)

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın Twitter hesabından paylaşılan gönderide, "Sırrı açıklıyoruz. Sarı torbada indirim", "Temizliği sırrı sarı torba. Başçavuşunuzdan ısrarla isteyiniz", "Yeni oyumuzun ismi 'köprüdeki sır dolu sarı torba" ifadeleri yer aldı.

Zafer Partisi'nden çirkin paylaşımlar (Ekran görüntüsü)Zafer Partisi'nden çirkin paylaşımlar (Ekran görüntüsü)

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