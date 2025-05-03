MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a telefon
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı dolayısıyla tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı dolayısıyla tebrik etti.
Alınan bilgiye göre, Bahçeli, telefonla aradığı Erdoğan'a KKTC'deki Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı için tebriklerini iletti.