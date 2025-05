Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz darbe gecesi neden yat kiraladı?

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER ARŞİV)

Dosyada ne ararsan var: "Suç örgütü yöneticiliği", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek", "ihaleye fesat karıştırmak"... Suçların saymakla bitmediği, her gün yeni bir itirafın patladığı devasa bir kara deliğe dönüşüyor bu dosya.

Ve bu girdabın tam ortasında CHP'nin "kurtarıcısı" ilan edilen Ekrem İmamoğlu var. Her hatası görmezden gelindi, her adımı "vizyon" diye pazarlandı. Şimdi ise faturası sadece partisine değil, ülkenin siyasi hafızasına da kesilecek kadar ağır.