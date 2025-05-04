Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz darbe gecesi neden yat kiraladı?

Adem Soytekin (AHABER ARŞİV)

Bir de Brüksel'den bir paylaşım yaptığına dair iddialar var ama o da buharlaştı gitti. 15 Temmuz'dan kısa süre sonra, Beylikdüzü'nde iş yapan bir müteahhitle konuşmuştum. Laf lafı açtı, konu yine o geceye geldi. Anlattığı şey, James Bond senaryolarına taş çıkartır.

İddia şu: Daha darbe başlamadan Ekrem İmamoğlu, sağ kolu ve bugünün "sıvacıdan milyardere" terfi eden ismi Adem Soytekin ile birlikte bir yat kiralar. Yatın sahibi de Beylikdüzü çevrelerinde fazlaca adı geçen, yolsuzluk dosyalarının gediklisi Emre Beyaz.

İddiaya göre; ikili, darbenin başarılı olup olmayacağı belli olmadan denize açılır. Sabah darbe bastırıldığında ise "görev tamam" edasıyla karaya dönerler. Ama yatı teslim ederken ilginç bir detay ortaya çıkar: Yatın tüm elektronik cihazları sökülmüştür! Casus filmlerine özenmişçesine... Emre Beyaz'a da bu "temizlik için" 300 bin TL ödenir.

Yani karşımızda James Bond değil ama "Beylikdüzü Bond" var!