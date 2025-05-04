Yarısı Bizden’de merak edilen sorular ve yanıtları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında vatandaşlara ev ve iş yerlerinin dönüşümü için hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan destek ödemeleri yapılıyor. 2023 yılında başlatılan kampanyadan riskli konut sahiplerinin tümü faydalanabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı tüm konut sahiplerinin de bu kampanya kapsamına alınacağını açıkladı.

1 KONUT İÇİN 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK

Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.



BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERDE TOKİ VE EMLAK KONUT DA DEVREDE

Yine Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde (siteler vs.) ise bir konut için 875 bin TL'lik hibe desteği sağlanıyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.



İŞ YERLERİNE DE DESTEK SAĞLANIYOR

Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkan için 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

İSTANBUL'DA 62 BİN KONUT YARISI BİZDEN İLE DÖNÜŞÜYOR

İstanbul'da 21 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile inşası sürüyor. 41 bin konut için de proje süreci devam ediyor. 2012 yılından bu yana İstanbul'da kentsel dönüşüm ile 923 bin bölüm yeniden inşa edildi. Yaklaşık 209 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

15 SORUDA İSTANBUL İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASI

1-KİMLER FAYDALANABİLİR?

İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.

2-PROJE ÖN ŞARTLARI NELERDİR?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.

3-"EV/İŞ YERİMİN RİSKLİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?"

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir.

4-YARISI BİZDEN'E NASIL BAŞVURU YAPILIR?

e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

5-TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?

Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.





6-ALAN BAZLI BÜYÜK DÖNÜŞÜMDE HANGİ KOLAYLIKLAR SAĞLANIR?

875 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir.

7-ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE GERİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.

8-YÜKLENİCİ FİRMA İLE DÖNÜŞÜMDE HER KONUT/İŞ YERİ İÇİN NE KADAR DESTEK VERİLİR?

Hak sahibinin bir konutu için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi, hak sahibinin bir dükkanı için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi,

9-İLK KONUT/İŞ YERİ İÇİN YARISI BİZDEN DESTEĞİ ALAN VATANDAŞLAR DİĞER EV/ İŞ YERLERİ İÇİN DE KAMPANYADAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Hak sahipleri bir konut için verilen 1 milyon 875 bin TL'lik desteğin ardından diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanından faydalanabilir. Bir iş yeri için 1 milyon TL dönüşüm desteğini alan hak sahibi diğer her bir dükkanı için ise 875 bin TL kredi desteğinden yararlanabilir.

10-ÖDEME HAK SAHİBİNE Mİ YÜKLENİCİYE Mİ YAPILIR?

Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

11-ÖDEME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.

12-TAHLİYE/TAŞINMA DESTEĞİ NE KADAR?

Tahliye desteği tek seferde 125 bin TL olarak ödenir.

13-TAHLİYE DESTEĞİNDEN KİRACILAR DA FAYDALANABİLİR Mİ?

Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.

14-OTOPARK VE SIĞINAK YAPINCA HAK KAYBI OLUR MU?

Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur.

15-KREDİ GERİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

16-KREDİ İÇİN GELİR ŞARTI ARANIR MI?

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.