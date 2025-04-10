Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçişinin arkasında FETÖ mü var? Diploma karşılığı FETÖ'ye eğitim üssü iddiası
İBB'ye yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye'de FETÖ adına kurulan ilk eğitim kurumlarıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hasan İmamoğlu'nun başkanı olduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun da görev aldığı İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji'nin 2016'ya kadar FETÖ'nün eğitim üslerinden olduğu öğrenildi. Dönemin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre okulun açılışında kurucu müdür olarak görev yapan Zekeriya Zengin'in adı kilit isim olarak öne çıktı. Akıllara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne geçiş süreciyle ilgili söyledikleri gelirken, 'Usulsüz geçiş sonrası FETÖ'ye eğitim üssü' konusu soru işaretleri oluşturdu. Ayrıca KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne geçişi sırasında ekonomik durumunu bahane eden Ekrem İmamoğlu'nun da şirkette ortaklığı bulunduğu belgelere yansıdı.
19 Mart 2025 Çarşamba sabahı İBB'ye yönelik eş zamanlı olarak başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" operasyonu sonucunda aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 50'den fazla kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyondan bir gün önce de İmamoğlu'nun usulsüz şekilde kayıt olduğunun ortaya çıktığı İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diploma iptal edilirken, tüm bu süreçlerle ilgili akıllarda birçok soru işareti oluştu. İmamoğlu'nun Beylizdüzü'nden başlayan ve İBB'ye uzanan kariyerinin arkasında gizli kalan bazı noktalar da aydınlanmaya başladı.
İMAMOĞLU'NUN USULSÜZ GİRİŞ YAPTIĞI YIL EĞİTİM ŞİRKETİ KURDULAR
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı yılda (1990) ailesi tarafından İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi isimli firma kuruldu. Firma kimi resmi evrakta İMAŞ, kimi evrakta ise İMAJ şeklinde kodlanırken; 1997 yılına gelindiğinde Gülbahar Hatun adı altında Trabzon Akçaabat'taki Yıldızlı Beldesi'nde özel bir okul açtı.
1998 yılında bünyesine Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu'nu da dahil eden İmamoğlu Eğitim AŞ, 2000'de aynı arsa üzerine yapılan yeni binasına taşındı. 2005'te ise Özel Gülbahar Hatun Fen Lisesi'nin açılışı yapıldı. 4+4+4 eğitim sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından ise Özel Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu ve Orta Okulu olmak üzere ikiye ayrıldı.
2013 yılında ise Özel Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yine aynı adreste eğitim öğretim sürecine başladı.
19 YIL BOYUNCA FETÖ'NÜN ÜSSÜ OLDU
2013'e kadar işleyiş her ne kadar normal görünse de "Gülbahar Hatun Eğitim Kurumları"nın 1997'den 2016'ya kadar FETÖ bünyesinde eğitim verdiği ve 2016'daki darbe girişiminin ardından 23 Temmuz 2016'ta yayımlanan Resmi Gazete'deki kararlar faaliyetlerinin sona erdirildiği ortaya çıktı.
Okulun adı daha sonraki süreçte de FETÖ davalarına konu olurken, resmi evrak ve tutanaklarda ise "FETÖ'nün Trabzon'daki Gülbahar Hatun Koleji" olarak geçti.
15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN ADIYLA YENİDEN AÇILDI
Ardından yaşanan süreçte devlet tarafından el konulan kolej, darbe girişimi sırasında o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü olan mevkide darbecilere direndiği sırada şehit olan Samet Uslu'nun adıyla yeniden açıldı ve Akçaabat Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi adı altında devlet bünyesinde hizmet vermeye başladı.
USULSÜZ GEÇİŞTE FETÖ İZİ VAR MI?
Tüm bu olay örgüsü İmamoğlu'nun usulsüz geçiş sürecinde FETÖ'nün parmağı olup olmadığı ile ilgili soruları akıllara getirirken, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu konuya dikkat çekerek, "FETÖ okulları konusunda FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde görevdeydim ve bende okullarla ilgili o mücadeleden kaynaklı bir hafıza var. 1990 yılında yatay geçiş süreci var. 1990 yılında enteresan bir gelişme daha oluyor. Ticaret Sicili gazetesinde Trabzon'da bir şirketin kuruluş sözleşmesi yayınlanıyor. İMAŞ yani İmamoğlu ailesinin kurduğu bir şirket. Şirketin adı eğitim, ihracat ve ithalat şirketi. Şirketin ana sözleşmesinde özel okulculuk var. Bu biraz tuhaf. Yatay geçiş sürecindeki iltimasa sebebiyet verebilecek şey şu aynı şirket 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na Özel Gülbahar Hatun Kolejleri'nin ruhsatı için başvuruyor ve açıyorlar. Bu okul FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından bir tanesi ve 15 Temmuz'da kapattığımız okullardan bir tanesi. Bir iltimas varsa eğer bu ilişki olabilir. Bu benim tahminim." ifadelerini kullandı.
EĞİTİM ŞİRKETİNDEN FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNE... SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?
Bu gelişmeler sonrası İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (İMAŞ) ve Gülbahar Hatun Koleji ile ilgili kuruluşlarına ilişkin belgeler ortaya çıktı.
ÖZEL OKUL AKLINI KİM VERDİ?
Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirketin kuruluş amacı olarak, "Şirket eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili özel okul, ortaokul ve lise okulları ve ilkokullar kurabilir" ifadesi yer alıyor.
Bugünün Türkiye'sinde özel okul açmak normal değerlendirilmesine rağmen, 1990'lı yıllarda özel eğitim kurumu açmak oldukça dikkat çekiyor.
BAŞKAN HASAN İMAMOĞLU, YETKİLİ EKREM İMAMOĞLU
1991 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirketin "Başkan"ı Hasan İmamoğlu, "şirket yetkilisi" olarak ise Ekrem İmamoğlu, amca Ali İmamoğlu, akrabalardan Murat İmamoğlu ve Ahmet İmamoğlu'nun isimleri görüldü.
25 Temmuz 1991 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ise İMAŞ'ın sermaye artırımı yaptığı ve bu artış sonrası Ekrem İmamoğlu'nun da pay sahibi olduğu belirtildi.
19 Nisan 1994'e gelindiğinde ise şirketteki divan heyeti seçimi sonrası başkanlığa Hasan İmamoğlu'nun atandığı ve aynı toplantıda yapılacak okulun inşaatı için de görev paylaşımı yapıldığı görüldü.
29 Kasım 1998'de bu kez Turgut Aydın başkanlığında toplanan İMAŞ yönetimi, Gülbahar Hatun Koleji'nde şirketin 1997 yılı olağan genel kurulunun yapılmasını kararlaştırdı.
25 Aralık 1998'de söz konusu kolejde Turgut Aydın başkanlığında genel kurul toplantısı icra edildi.
2004'e gelindiğinde hem İMAŞ'a hem de FETÖ'nün Gülbahar Hatun Koleji'ne Şaban Erdemir müdür olarak atandı.
Diğer yandan 1994 yılında şirketin yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ahmet Hamdi İshakoğlu, Safa Celayır ile Genel Müdür olarak tayin edilen Fahrettin Özçelik'in 2009 yılında %45 hisse oranı ile şirketin ortaklık yapısına dahil olan Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın (TMKV) kurucuları arasında olduğu belirlendi.
DİPNOT: 2009 yılında şirketin ortağı olan TMKV, okulların OHAL kararıyla kapatılmış olmasına rağmen faaliyetlerine devam etmektedir.
ÖNCE KAYYUM SONRA KAPATMA
1 Haziran 2016'da İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Sanayi Anonim Şirketi hakkında kayyum kararı alındığı öğrenilirken, 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi sonrası ise İMAŞ bünyesinde bulunan Gülbahar Hatun Koleji kapatıldı. 19 Ekim 2016'daki Ticaret Sicil Gazetesi'nde ise İMAŞ'ın kapanışının verildiği tespit edildi.
KİLİT İSİM: ZEKERİYA ZENGİN
İMAŞ'ın kuruluş ve faaliyet sürecinde öne çıkan kilit isimlerden biri de Zekeriya Zengin oldu. Aslen Kelkitli olan 1964 doğumlu Zengin'in FETÖ kolejinin açılış sürecinde İmamoğlu ailesini temsilen evrak ve bürokrasi sürecini yürüten, dönemin Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinli alan isim olduğu öğrenildi.
KURUCU MÜDÜR ÇIKTI
Ayrıca Zengin'in resmi evraklarda Gülbahar Hatun Koleji'nin kurucusu olarak imzası bulunduğu da belirlendi. Zengin uzun yıllar boyunca da Gülbahar Hatun Koleji'nde müdürlük yaptı.
Eylül 1997'de yapılan İMAŞ'ın yönetim kurulu toplantısında Zekeriya Zengin ve Ali Eroğlu'nun münferiden şirketin temsilcisi olduğunun da duyurulduğu ortaya çıktı.
Ayrıca Gülbahar Hatun Koleji'nin kuruluş sürecinde ibraz edilen evraklara da ulaşıldı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1997 tarihli kurum açma izni
belgesi ve FETÖ kolejinin bina yerleşim planı...
"DURUMUM YOK" DEMİŞTİ HİSSE SAHİBİ ÇIKTI
İMAŞ'ın kuruluş sürecindeki belgelerde hisse sahibi olduğu görülen Ekrem İmamoğlu (5 hisseye tekabül eden 500 bin TL), KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş sürecinde ise "ekonomik durumunun iyi olmadığını" öne sürmüştü.
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