Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz geçişinin arkasında FETÖ mü var? Diploma karşılığı FETÖ’ye eğitim üssü iddiası

İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ tarafından kurulan FETÖ'nün eğitim üssü Gülbahar Hatun Koleji (A Haber arşiv)

İMAMOĞLU'NUN USULSÜZ GİRİŞ YAPTIĞI YIL EĞİTİM ŞİRKETİ KURDULAR

Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı yılda (1990) ailesi tarafından İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi isimli firma kuruldu. Firma kimi resmi evrakta İMAŞ, kimi evrakta ise İMAJ şeklinde kodlanırken; 1997 yılına gelindiğinde Gülbahar Hatun adı altında Trabzon Akçaabat'taki Yıldızlı Beldesi'nde özel bir okul açtı.

1998 yılında bünyesine Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu'nu da dahil eden İmamoğlu Eğitim AŞ, 2000'de aynı arsa üzerine yapılan yeni binasına taşındı. 2005'te ise Özel Gülbahar Hatun Fen Lisesi'nin açılışı yapıldı. 4+4+4 eğitim sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından ise Özel Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu ve Orta Okulu olmak üzere ikiye ayrıldı.

2013 yılında ise Özel Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yine aynı adreste eğitim öğretim sürecine başladı.