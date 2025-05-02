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Başkan Erdoğan'dan "Saklı Kalanlar" sergisine ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.05.2025 18:01
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Başkan Erdoğan’dan Saklı Kalanlar sergisine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 'Saklı Kalanlar' sergisini ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

O anlara ilişkin ilk kareler geldi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

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Başkan Erdoğan’dan Saklı Kalanlar sergisine ziyaret Başkan Erdoğan’dan Saklı Kalanlar sergisine ziyaret Başkan Erdoğan’dan Saklı Kalanlar sergisine ziyaret
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