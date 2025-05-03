CHP’den Bodrum Meclisi’nde tek ses dayatması! AK Parti salonu terk etti!
Bodrum Belediye Meclisi'nde demokrasi bir kez daha rafa kalktı. CHP'li Başkan Mandalinci, eleştirilere tahammül edemeyip AK Partili üyelerin konuşmasına engel oldu. Duruma tepki gösteren AK Parti grubu salonu terk etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen Mayıs ayı olağan belediye meclis toplantısı, CHP'nin baskıcı tutumu ve söz hakkı engeliyle gerilim dolu anlara sahne oldu. Hükümet politikalarına yönelik sert eleştiriler yönelten CHP'li üyelerin ardından söz isteyen AK Partililere konuşma hakkı tanınmadı. Tepkilerini ortaya koyan AK Parti grubu toplantıyı topluca terk etti.
CHP'Lİ ATARE VE KOCA'DAN SİYASİ ŞOV
Toplantının başlangıcında CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare 1 Mayıs kutlamalarına değinerek, AK Parti'ye davet çağrısı yaptı. Ardından kürsüye çıkan CHP'li Deniz Koca ise hükümetin ekonomi politikalarına yönelik sert ve ideolojik eleştirilerde bulundu. Genel siyasetle meclis kürsüsünü meşgul eden bu açıklamalara yanıt vermek isteyen AK Partili Halime Kaya Öztok'a ise Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından söz hakkı tanınmadı.
AK PARTİ SALONU TERK ETTİ
AK Partili üyeler, demokrasiyi yok sayan bu tutuma karşı tepkilerini ortaya koyarak salonu terk etti. AK Partili Halime Kaya Öztok yaptığı açıklamada, "Aylar önce de aynı şeyi yaşadık. Genel siyaset üzerinden üstünlük sağlanıyor, biz ise susturuluyoruz. Bu meclis artık Bodrum'un değil, CHP'nin siyaset şovu alanı oldu" diyerek Başkan Mandalinci'ye tepki gösterdi.
"BODRUM'UN SORUNLARI YİNE GÖLGEYE İTİLDİ"
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız da yaşananlara tepki göstererek, "Her toplantı CHP'nin genel siyaset kürsüsüne dönüyor. Bodrum'un trafik, altyapı, çevre gibi gerçek sorunları gündeme dahi gelemiyor. Bugün salonu terk ettik, yarın da aynı şey olursa yine terk ederiz" dedi.
CHP'Lİ BAŞKAN: "SÖZ VERSEM UZATACAKLARDI"
Tartışmaların ardından konuşan CHP'li Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise kendini savundu. Her partiye eşit mesafede olduğunu iddia eden Mandalinci, "Geçen sefer CHP'ye cevap hakkı vermemiştim, şimdi de AK Parti'ye vermedim. Konuların uzamaması için bu yolu seçtim" dedi. Ancak Mandalinci'nin bu açıklamaları, meclisteki tek taraflı yönetim eleştirilerini dindirmedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!
- Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar
- Green Card sonuçları açıklandı mı? 2025 DV LOTTERY ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI
- BMW Mayıs 2025 fiyat listesi açıklandı! BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serisi fiyatları ne kadar oldu?
- YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM TYT - AYT - YDT ne zaman gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başladı! Başvuru şartları, tercih süreci ve kadro dağılımları belli oldu
- 2 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu belli oldu! İşte Cuma hutbesi tam metni
- Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! 16 il için sarı kodlu uyarı verildi: Meteoroloji 2 Mayıs hava durumu
- Optik illüzyon: Beyninizin hangi yönü daha aktif? Kuğu mu sincap mı gördünüz?
- Hangi saç kesimi yüzünüze en çok yakışır? İşte yüz şeklinize uygun doğru saç kesim modelleri
- Mühendislik harikası yapılar: Dünyanın en etkileyici 17 mega projesi
- ÜNİDES 4. Dönem başvuru sonuç ekranı 2025 | ÜNİDES sonuçları nereden öğrenilir? Öğrencilere hibe desteği ne kadar?