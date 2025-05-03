CHP’den Bodrum Meclisi’nde tek ses dayatması! AK Parti salonu terk etti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen Mayıs ayı olağan belediye meclis toplantısı, CHP'nin baskıcı tutumu ve söz hakkı engeliyle gerilim dolu anlara sahne oldu. Hükümet politikalarına yönelik sert eleştiriler yönelten CHP'li üyelerin ardından söz isteyen AK Partililere konuşma hakkı tanınmadı. Tepkilerini ortaya koyan AK Parti grubu toplantıyı topluca terk etti.

CHP'Lİ ATARE VE KOCA'DAN SİYASİ ŞOV

Toplantının başlangıcında CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare 1 Mayıs kutlamalarına değinerek, AK Parti'ye davet çağrısı yaptı. Ardından kürsüye çıkan CHP'li Deniz Koca ise hükümetin ekonomi politikalarına yönelik sert ve ideolojik eleştirilerde bulundu. Genel siyasetle meclis kürsüsünü meşgul eden bu açıklamalara yanıt vermek isteyen AK Partili Halime Kaya Öztok'a ise Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından söz hakkı tanınmadı.