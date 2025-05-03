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CHP’den Bodrum Meclisi’nde tek ses dayatması! AK Parti salonu terk etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.05.2025 02:32
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CHP’den Bodrum Meclisi’nde tek ses dayatması! AK Parti salonu terk etti!

Bodrum Belediye Meclisi'nde demokrasi bir kez daha rafa kalktı. CHP'li Başkan Mandalinci, eleştirilere tahammül edemeyip AK Partili üyelerin konuşmasına engel oldu. Duruma tepki gösteren AK Parti grubu salonu terk etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen Mayıs ayı olağan belediye meclis toplantısı, CHP'nin baskıcı tutumu ve söz hakkı engeliyle gerilim dolu anlara sahne oldu. Hükümet politikalarına yönelik sert eleştiriler yönelten CHP'li üyelerin ardından söz isteyen AK Partililere konuşma hakkı tanınmadı. Tepkilerini ortaya koyan AK Parti grubu toplantıyı topluca terk etti.

AK PARTİ GRUBU SÖZ VERİLMEDİĞİ İÇİN SALONU TERK ETTİ!

CHP'Lİ ATARE VE KOCA'DAN SİYASİ ŞOV

Toplantının başlangıcında CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare 1 Mayıs kutlamalarına değinerek, AK Parti'ye davet çağrısı yaptı. Ardından kürsüye çıkan CHP'li Deniz Koca ise hükümetin ekonomi politikalarına yönelik sert ve ideolojik eleştirilerde bulundu. Genel siyasetle meclis kürsüsünü meşgul eden bu açıklamalara yanıt vermek isteyen AK Partili Halime Kaya Öztok'a ise Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından söz hakkı tanınmadı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

AK PARTİ SALONU TERK ETTİ

AK Partili üyeler, demokrasiyi yok sayan bu tutuma karşı tepkilerini ortaya koyarak salonu terk etti. AK Partili Halime Kaya Öztok yaptığı açıklamada, "Aylar önce de aynı şeyi yaşadık. Genel siyaset üzerinden üstünlük sağlanıyor, biz ise susturuluyoruz. Bu meclis artık Bodrum'un değil, CHP'nin siyaset şovu alanı oldu" diyerek Başkan Mandalinci'ye tepki gösterdi.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

"BODRUM'UN SORUNLARI YİNE GÖLGEYE İTİLDİ"

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız da yaşananlara tepki göstererek, "Her toplantı CHP'nin genel siyaset kürsüsüne dönüyor. Bodrum'un trafik, altyapı, çevre gibi gerçek sorunları gündeme dahi gelemiyor. Bugün salonu terk ettik, yarın da aynı şey olursa yine terk ederiz" dedi.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

CHP'Lİ BAŞKAN: "SÖZ VERSEM UZATACAKLARDI"

Tartışmaların ardından konuşan CHP'li Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise kendini savundu. Her partiye eşit mesafede olduğunu iddia eden Mandalinci, "Geçen sefer CHP'ye cevap hakkı vermemiştim, şimdi de AK Parti'ye vermedim. Konuların uzamaması için bu yolu seçtim" dedi. Ancak Mandalinci'nin bu açıklamaları, meclisteki tek taraflı yönetim eleştirilerini dindirmedi.

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CHP’den Bodrum Meclisi’nde tek ses dayatması! AK Parti salonu terk etti! CHP’den Bodrum Meclisi’nde tek ses dayatması! AK Parti salonu terk etti! CHP’den Bodrum Meclisi’nde tek ses dayatması! AK Parti salonu terk etti!
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