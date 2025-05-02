Gazze'ye yardım gemisine saldırı! Türkiye'den tepki: Failler adalet önünde hesap verecek
Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını açıkladı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, “Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir. Geminin, İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli: Malta Açıklarındaki Uluslararası Sularda Seyreden Bir Gemiye Gerçekleştirilen Saldırı Hakkında:
Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu "Conscience" adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.
Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir.
Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.
Geminin, İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır."
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