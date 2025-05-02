Başkan Erdoğan: Alkol kullanmayanlar 28 Şubat’ta fişlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"EMNİYET BİRİMLERİMİZ ZEHİR TACİRLERİNE VE SUÇ ŞEBEKELERİNE GÖZ AÇTIRMIYOR"

Tütün ürünleri, yasaklı maddeler, alkollü içecekler, internet ve ekran bağımlılığından kumar bağımlılığına karşı caydırıcı önlemler alıyoruz. Bu konuda gerçekten büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. İlgili bakanlıklarımız, belediyelerimiz kurum ve kuruluşlarımız, temiz zihinler, sağlıklı nesiller güçlü bireyler yetiştirmek için seferberlik ruhuyla çalışıyor, emniyet birimlerimiz yüzlerce operasyonla zehir tacirlerine ve suç şebekelerine göz açtırmıyor.

AİLELERE SOSYAL MEDYA UYARISI

Evlatlarımızın canı üzerinden para kazanmaya çalışan alçaklara nefes aldırmıyoruz. Yeşilayımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın birçoğu da aynı şekilde yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda yoğun çaba içindeyiz. Bağımlılıkla mücadele konusunda elini taşın altına koyan, fedakarca çalışan her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Bununla birlikte asli görevin ailelere düştüğünü de özellikle ifade etmek istiyorum. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte tehditler yaygınlaştı, çeşitlendi. Eskiden çok zor ulaşan şeyler şimdi yalnızca bir tık mesafesinde.

6-10 yaş grubu çocukların üçte birinin günlük internet kullanım süreci 1 saat ve üstü. 11-15 yaş grubunda bu oran yüzde 55'e yaklaşıyor. Çocuklarımızın ebeveynleriyle geçirdiği zamandan daha fazlasını sanal alemde geçiriyor. Dünya nüfusunun yüzde 27'si akıllı telefon, yüzde 17'si sosyal medya, yüzde 14'ü internet yüzde 6'sı ise oyun bağımlısı olarak ifade ediliyor. Akıntıyı tersine çevirmek mümkün olmadığına göre ne yapacaksak bunu göz önünde bulundurarak yapacağız. İnternet ve sosyal medya içeriklerini gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığımı dönemde ailelerimiz çok dikkatli olmalıdır.

"28 ŞUBAT DÖNEMİNDE ALKOL KULLANMAYAN İNSANLAR FİŞLENDİ"

Sanal bahis, kumar girdabında boğulmuş nesiller istemiyorsak, yuvaları yıkan alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte kararlıysak, LGBT gibi sapkın akımlar toplum bünyemizi enfekte etmesin, yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak, bilgili, şuurlu, sağlıklı nesillerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşalım diyorsak bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz.

Bütün bunları siyaset olsun diye asla söylemiyoruz. Burada ortak bir duruşa ihtiyacımız olduğuna inandığımız için bunları ifade ediyoruz. Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele işte böyle bir alandır. Böyle bir meseledir. Fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp, bu sorunun üzerine hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. Milletini ve memleketini düşünen herkesten de aynı hassasiyeti bekliyoruz.

Ancak muhataplarımızdan özellikle muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz. Muhalefetin ülke ve milletin asıl gündeminden kopuk tutumu maalesef burada da karşımıza çıkıyor. Ülkemizde alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde on yıllar boyunca bir çağdaşlaşma, modernleşme olarak lanse edildi. Bir dönem devlet ricaliyle içki kullanımı teşvik edildi. Bu mesele öyle bir hal aldı ki, 28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için insanlarımız fişlendi; hatta mesleklerinden atıldı. İçki bir kimlik meselesi haline getirildi. Baskı ve dayatma aracı olarak kullanıldı.