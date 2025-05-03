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Muğla ve Manisa'da FETÖ operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.05.2025 10:57
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Muğla ve Manisa’da FETÖ operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

Muğla ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik Örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında Muğla'nın Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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