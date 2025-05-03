O telefonlara dikkat: Sakın kullanmayın! Bakanlık açıkladı hepsi toplatılıyor…

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada halk sağlığını tehdit eden dört cep telefonu ile bir kablosuz hoparlörün daha listeye eklendiğini bildirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yaptığı bildirim üzerine, bu kez Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bazı cep telefonu markaları eklendi.

HANGİ MARKALAR TOPLATILACAK?

Bakanlık açıklamasında, bu cihazların Telsiz Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen temel gereklilikleri ve güvenlik unsurlarını karşılamadığının tespit edildiği bildirerek şu ürünlerin listesini verdi:

Reeder S19 Max Pro S Zoom

Dıjıtsu DCT 90

Hiking X11

Hiking X9

Mercusys AC1200 kablosuz hoparlör

İşte Bakanlık'ın listesine giren telefon modelleri…

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İşte Bakanlık'ın listesine giren telefon modelleri…

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İşte Bakanlık'ın listesine giren telefon modelleri…

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İşte Bakanlık'ın listesine giren telefon modelleri…

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İşte Bakanlık'ın listesine giren telefon modelleri…

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ