Bakan Alparslan Bayraktar’dan net mesaj: Hedef enerjide merkez ülke olmak

İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin hedefinin enerjide merkez ülke olmak olduğunun altını çizdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Medya ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından derlenenler:

En önemli ithalat kalemlerimiz olan petrol ve doğalgazı kendi imkanlarımızla arayacağız, varsa bulup üreteceğiz diyerek yola çıktık. Kısa bir süre içerisinde netice aldık. Kararlılıkla yaptığımız çalışma sonucunda Karadeniz'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük rezervini keşfettik. Rekor bir sürede denizin altından çıkararak karaya ulaştırdık. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olan projeyi devreye aldık.

Sakarya Gaz Sahası projesinin birinci fazı tamamlandı.

Gabar'da Türkiye'nin en büyük petrol rezervi keşfine imza attık. Gabar artık göç veren değil, göç alan bir cazibe merkezine dönüşüyor. Terörsüz Türkiye idealimiz Gabar'la çok daha anlam buluyor.

Sadece Mavi Vatan ve kara alanlarımızda değil farklı coğrafya ve kıtalarda a iş birliği gerçekleştiriyoruz. Libya'da Irak'ta Pakistan ve Hazar bölgesinde aktif bir enerji politikası yürütüyoruz. Kazan kazan anlayışıyla ortaklıklar kuruyoruz.

Enerjide tam bağımsızlık hedefine kararlılıkla ilerliyoruz. Yenilenebilir enerjiyi potansiyelini en üst düzeyde kullanmayı ve oyun değiştirici hamleleri sahada uygulamaya koyuyoruz.

Enerjide merkez ülke olan bir Türkiye hedefliyoruz.

Ülke olarak sahip olduğumuz maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak için hareket ediyoruz. Özellikle bor madeni gibi güçlü olduğumuz alanda katma değerli üretime odaklanmış durumdayız. Yurt dışında da maden kurmayı hedefliyoruz.

Ayrıca dünya ekonomisinin en kritik taşlarından biri haline gelen nadir toprak elementleri konusunda Türkiye'yi önemli bir konuma getirmeyi hedefliyoruz.

INRES'in önemli bir marka haline geleceğine inanıyoruz.

Yurt içi ve dışından Kafkasya'dan Orta Doğu'ya Avrupa'dan Afrika ve Asya'ya zirveye katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.