03 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ örgütü iki şüpheli tutuklandı

FETÖ örgütü iki şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.05.2025 08:29
ABONE OL
FETÖ örgütü iki şüpheli tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek olarak yürütülen planlı soruşturma kapsamında Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden birisinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli şahıs serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli şahıstan, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ örgütü iki şüpheli tutuklandı FETÖ örgütü iki şüpheli tutuklandı FETÖ örgütü iki şüpheli tutuklandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör