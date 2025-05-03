Karaman’da kavşakta kaza: 2 kişi yaralandı

Karaman'da iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Karaman'ın Beyazkent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki Valilik kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. yönetimindeki 70 AAJ 058 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile I.İ. idaresindeki 70 ABF 486 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Peugeot marka aracın sürücüsü I.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan A.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.