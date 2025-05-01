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Otel yangınında skandal görüntüler: Müşterileri uyandırmak yerine otel sahibinin otomobillerine koştular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 01.05.2025 22:30 Güncelleme: 01.05.2025 23:19
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Otel yangınında skandal görüntüler: Müşterileri uyandırmak yerine otel sahibinin otomobillerine koştular

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında işletme sahiplerinin araçları kurtarmak için kapalı otoparka gittikleri anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Soruşturma kapsamında yer alan bilirkişi raporunda alevlerin yayılması ile karbondioksitin üst katlara kadar çıkmasına, araçları yangından kurtarmak için zorla açılan otopark kapısının büyük etkisi olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve 78 kişinin feci şekilde can verdiği Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u sonraki süreçte tahliye edildi. 19 kişinin ise tutukluluk halleri devam ediyor.

Oteldeki yangın anında otel çalışanlarının kapalı otoparka gelerek otel sahibinin araçlarını çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) Oteldeki yangın anında otel çalışanlarının kapalı otoparka gelerek otel sahibinin araçlarını çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

MÜŞTERİLERİ UYANDIRMAK YERİNE ARAÇLARI KURTARDILAR

Yangının başladığı saatlerde otel çalışanlarının odalarda kalan tatilcileri uyarmak yerine otel sahiplerinin araçlarını kurtarmak için otelin alt katında bulunan kapalı otoparka gittiği anlara ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

Bilirkişi raporunda kameraya yansıyan görüntüler otel sahibinin araçlarını kurtaran çalışanların otopark kapısını zorla açmaya çalışması otelin üst katlarına alevlerinin ilerlemesinde büyük etkisi olduğu belirtildi. (DHA) Bilirkişi raporunda kameraya yansıyan görüntüler otel sahibinin araçlarını kurtaran çalışanların otopark kapısını zorla açmaya çalışması otelin üst katlarına alevlerinin ilerlemesinde büyük etkisi olduğu belirtildi. (DHA)

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda da araçları kurtarmaya gidenlerin otoparkın kapısını açmasıyla yangının büyümesine neden oldukları ifade edilerek, "Personel yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı. Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur" denildi.

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