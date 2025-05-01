Enerjide çoklu diplomasi: Türkiye 5 ülkeyle iş birliği masasında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen "Doğal Kaynaklar Zirvesi" kapsamında Irak, Moldova, Nijer, Suriye ve Libya'dan gelen bakanlarla kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Bayraktar, enerji üretimi, iletimi, altyapı geliştirme ve madencilik gibi alanlarda atılacak adımların değerlendirildiğini belirtti.

IRAK İLE ENERJİ TİCARETİ VE BÖLGESEL İSTİKRAR GÜNDEMDE

Bakan Bayraktar, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile yaptığı görüşmede, "Üretim, iletim ve ticaret başta olmak üzere iş birliğimizi ileriye taşıyacak yeni adımları ele aldık." dedi. Türkiye ve Irak arasında enerji alanındaki ilişkilerin karşılıklı fayda ve bölgesel istikrar temelinde güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

MOLDOVA İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE AKILLI ŞEBEKE İŞ BİRLİĞİ

Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu ile yapılan görüşmede ise enerji arz güvenliği, doğal gaz altyapısı ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaklık olanakları masaya yatırıldı. Bayraktar, Moldova'nın enerji dönüşüm sürecine teknik bilgi ve tecrübe paylaşımıyla katkı sunmak istediklerini belirtti.

NİJER İLE MADENCİLİK ANLAŞMALARI

Bayraktar, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi ile yapılan görüşmede, geçen yıl imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda madencilikte atılacak adımları detaylı şekilde değerlendirdiklerini aktardı. Türkiye'nin Afrika'da sürdürülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmayı önemsediğini vurgulayan Bayraktar, teknoloji transferi ve yatırım konularında yeni projelere açık olduklarını kaydetti.

SURİYE İLE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile gerçekleştirilen görüşmede, savaş sonrası yeniden yapılanma kapsamında elektrik ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesi için teknik destek sağlanması ele alındı. Bayraktar, bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

LİBYA İLE MADENCİLİKTEN SANAYİYE GENİŞ İŞ BİRLİĞİ

Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ile yapılan görüşmede ise madencilikten sanayi altyapısına, yatırım ve kapasite geliştirmeye kadar birçok başlıkta iş birliği olanakları gündeme geldi. Türkiye'nin Libya'nın yer altı kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde değerlendirme sürecine katkı sunmaya hazır olduğu belirtildi.