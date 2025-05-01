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AK Parti'den 1 Mayıs'a özel paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.05.2025 10:43
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AK Parti’den 1 Mayıs’a özel paylaşım

AK Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir videolu paylaşımda bulundu. Paylaşımda '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.' ifadesi kullanıldı.

AK Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla videolu kutlama mesajı paylaştı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Taş üstüne taş koyan, alın teriyle hayatı omuzlayan, üretimiyle Türkiye'ye değer katan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

AK PARTİ'DEN 1 MAYIS'A ÖZEL VİDEOLU PAYLAŞIM


İşçileri ziyaretinden görüntülerine yer verilen videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri paylaşıldı:
"İETT'de işçi olarak hayata başlamış ve cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Ülkemizle birlikte tüm dünyada coşkuyla kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle helal rızık peşinde koşan tüm işçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

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AK Parti’den 1 Mayıs’a özel paylaşım AK Parti’den 1 Mayıs’a özel paylaşım AK Parti’den 1 Mayıs’a özel paylaşım
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