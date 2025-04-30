MSB’den GKRY’nin KKTC’deki faaliyetlerine net tepki: Asla taviz vermeyeceğiz

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Harita Genel Müdürlüğünde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon ve faaliyetlerine önemli katkılar sağlayan, imkan ve kabiliyetleriyle birçok kamu kurumunu destekleyen Harita Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 130'uncu, genel müdürlük oluşunun ise 100'üncü yılını kutladı.

Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler ve gazileri rahmetle anan Aktürk, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.

İKİLİ İLİŞKİLER

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Yunanistan ile son dönemde oluşan olumlu atmosferin korunması ve daha da ileriye taşınması adına karşılıklı iyi niyet ve diyalog çabalarının devam ettiğini söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turu 28 Nisan'da Selanik'te gerçekleştirilmiştir. Olumlu bir havada geçen toplantıda, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler ile 2026 yılı uygulama planında yer alacak faaliyetler ele alınmış, bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır."

28-29 Nisan'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı heyetinin, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, 6-7 Mayıs'ta 9'uncu Hudut Tugay Komutanı'nın Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nı, 6-9 Mayıs tarihleri arasında ise Yunanistan Milli Savunma Kolejinden bir heyetin Milli Savunma Üniversitesini ziyaret etmesinin planlandığını belirtti.

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'na ilişkin konuşan Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımızdan Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz ile ABD Savunma Bakanlığından Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla 28 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, savunma ve savunma sanayi işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuş, stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılık vurgulanmıştır. Taraflar bir sonraki toplantının önümüzdeki yıl ABD ev sahipliğinde yapılması konusunda mutabık kalmıştır."

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 2-3 Mayıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını aktardı.

İSRAİL

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına yönelik toplu katliamlarına, onları yerlerinden etmeye ve temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakmaya devam ettiğini ifade etti.

İsrail'in, bölgede istikrar ve güvenliğin en büyük tehdidi haline geldiğini belirten Aktürk, barış çabalarının hızlandırılması, ateşkese geri dönülmesi ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması gerektiğini vurguladı.