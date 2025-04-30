Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili flaş açıklama: Pazarlık söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Burada bir müzakere, bir pazarlık söz konusu değil. DEM Parti'nin geçen hafta Adalet Bakanlığına yaptığı ziyarette biz bir müzakere yapmadık." dedi.



Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Suriye'nin Kamışlı kentinde ENKS ve PYD'nin organizasyonuyla düzenlenen Birlik ve Ortak Tutum Konferansı'nda bölücü taleplerin dillendirildiğine" yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Tunç, Türkiye'nin gelişmesinin ve kalkınmasının önünde ayak bağı olan terörden kurtulma mücadelesi verildiğini vurguladı.



Terör belasından kurtulmak istediklerini belirten Tunç, Bahçeli'nin geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamalar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade sonrasında İmralı'nın, terör örgütüne yönelik çağrı yaptığını aktardı.



Tunç, "Örgütün kendisini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması" çağrısına henüz cevap verilmediğini anlattı.



Terör örgütünün kendisini feshettiğinde Türkiye'nin, "Terörsüz Türkiye" kapsamında önemli bir aşamaya geçeceğine işaret eden Tunç, hedefin terör örgütünün tasfiyesi, Türkiye'nin terörden temizlenmesi olduğunu dile getirdi.



Bakan Tunç, yaşanan süreçte herkesin sorumlu davranması, sorumluluk makamındakilerin sürece zarar vermemesi, bu yönde açıklamalar yapmaması gerektiğinin altını çizdi.



"BİZ TOP OYNAMIYORUZ"

Şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını, şehit ailelerini incitecek tavır içerisinde de olmayacaklarını ifade eden Tunç, yurt dışından terör tehditlerine karşı teyakkuzda olacaklarını, Suriye konusundaki politikanın da bilindiğini kaydetti.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Tunç, "'Top iktidarda' demek, ne demek? Biz burada top oynamıyoruz. Burada ciddi bir mesele var. Terörün tasfiyesiyle ilgili çabalar söz konusu. O nedenle bu çabalara destek vermek lazım. Bu çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.



İmralı'da görüşmeler yapan DEM Parti Heyeti'ndeki TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yapıcı bir tutumunun bulunduğunu söyleyen Tunç, Önder'in sürece katkısının olduğunu vurguladı. Tunç, kalp rahatsızlığı dolayısıyla hastanede tedavi altına alınan Önder'e acil şifa diledi.