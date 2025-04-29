Osmangazi Belediyesi’nden hayvan katliamı: Çöp kamyonlarıyla taşıdılar

Onlarca kedi ve köpeğin katledilerek poşetler ve çuvallar içinde çöplüğe atıldığı iddia edildi (Sabah)

AVRUPA'YA ÖRNEKTİ



Osmangazi ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Dündar döneminde 114 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştu.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, ameliyathaneleri, doğal yaşam alanları, kedi villaları ve Türkiye'nin tek evcil hayvan mezarlığı ile birçok açıdan Avrupa'nın örnek aldığı bir merkez durumundaydı.

Can dostlar için adeta bir cennet olan merkez, CHP dönemiyle birlikte hayvanların katledildiği bir yere dönüştü.