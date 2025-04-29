Osmangazi Belediyesi'nden hayvan katliamı: Çöp kamyonlarıyla taşıdılar
Geçtiğimiz hafta Bursa’da şehir çöplüğünde çuval ve poşetlere doldurulmuş halde bulunan onlarca kedi ve köpek ölüsü, kent genelinde büyük bir öfkeye yol açtı. Yapılan incelemelerde, hayvanların CHP’li Osmangazi Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öldürüldüğü, ardından belediyeye ait çöp kamyonlarıyla çöplüğe taşındığı belirlendi.
Geçtiğimiz hafta bir grup hayvansever'in Hamitler şehir çöplüğünde kayda aldığı görüntülerde, onlarca kedi ve köpeğin katledilerek poşetler ve çuvallar içinde çöplüğe atıldığı anlaşılmıştı.
ÖLDÜRÜP ÇÖP KAMYONLARINA YÜKLEDİLER
Sabah'ın haberine göre aynı görüntülerde hayvanların, CHP'li Osmangazi Belediyesine ait çöp kamyonlarıyla çöplüğe getirildiği ve can dostların, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde katledildiği ortaya çıkmıştı.
Hayvanseverler, yaşanan skandalla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirtirken, CHP'li Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, skandalı kamuoyuna duyuranların peşine düştü.
Belediye tarafından yapılan şaşkınlık veren açıklamada, yakın zamanda işten çıkarılan kişilerin, Belediyeyi karalamak için böyle bir senaryo yazdıkları belirtildi.
AVRUPA'YA ÖRNEKTİ
Osmangazi ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Dündar döneminde 114 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştu.
Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, ameliyathaneleri, doğal yaşam alanları, kedi villaları ve Türkiye'nin tek evcil hayvan mezarlığı ile birçok açıdan Avrupa'nın örnek aldığı bir merkez durumundaydı.
Can dostlar için adeta bir cennet olan merkez, CHP dönemiyle birlikte hayvanların katledildiği bir yere dönüştü.
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