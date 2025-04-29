Başkan Erdoğan'dan İtalya çıkarması: Gündemde Avrupa'nın geleceği ve stratejik iş birliği var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Türkiye-İtalya İş Forumu kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek. Erdoğan ve Meloni'nin görüşmelerinde Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik düzeye taşınması, savunma sanayii, göç yönetimi ve AB ile ilişkiler gibi başlıklar da ele alınacak. Ayrıca, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin çözüm arayışları da liderlerin gündeminde olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya-Türkiye İş Forumu kapsamında İtalya'nın Roma şehrinde İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya gelecek.
TİCARETTEN ENERJİYE ÇOK SAYIDA KONU MASADA
Ziyaret kapsamında, hükümetler arası zirveyle eş zamanlı olarak İtalya-Türkiye İş Forumu toplantıları da düzenlenecek. Forumda iki ülke arasında ticaret, yatırım ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarının ele alınması bekleniyor.
AB İLE İLİŞKİLER DE GÜNDEMDE
Başkan Erdoğan ile Başbakan Meloni'nin baş başa yapacakları görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik düzeye taşınması, savunma sanayii, göç yönetimi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi başlıkların gündemde olması öngörülüyor.
AVRUPA'NIN YENİ GÜVENLİK MİMARISI NASIL OLACAK?
Zirvede ülkeler arası diplomatik ve siyasi ilişkiler ve ekonomik işbirliği de gündemde olacak. Yeniden ele alınacak olan Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'nin rolünün Erdoğan ve Meloni tarafından istişare edilmesi bekleniyor. Bölgeyi etkileyen Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesine dönük çabalar da mercek altına alınacak.
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