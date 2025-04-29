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Başkan Erdoğan'dan İtalya çıkarması: Gündemde Avrupa'nın geleceği ve stratejik iş birliği var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 09:05 Güncelleme: 29.04.2025 09:10
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Başkan Erdoğan’dan İtalya çıkarması: Gündemde Avrupa’nın geleceği ve stratejik iş birliği var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Türkiye-İtalya İş Forumu kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek. Erdoğan ve Meloni'nin görüşmelerinde Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik düzeye taşınması, savunma sanayii, göç yönetimi ve AB ile ilişkiler gibi başlıklar da ele alınacak. Ayrıca, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin çözüm arayışları da liderlerin gündeminde olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya-Türkiye İş Forumu kapsamında İtalya'nın Roma şehrinde İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni (ahaber.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni (ahaber.com.tr)

TİCARETTEN ENERJİYE ÇOK SAYIDA KONU MASADA

Ziyaret kapsamında, hükümetler arası zirveyle eş zamanlı olarak İtalya-Türkiye İş Forumu toplantıları da düzenlenecek. Forumda iki ülke arasında ticaret, yatırım ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarının ele alınması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN İTALYA'YI ZİYARET EDECEK!

AB İLE İLİŞKİLER DE GÜNDEMDE

Başkan Erdoğan ile Başbakan Meloni'nin baş başa yapacakları görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik düzeye taşınması, savunma sanayii, göç yönetimi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi başlıkların gündemde olması öngörülüyor.

Kritik görüşmede çok sayıda önemli konu ele alınacak (ahaber.com.tr)Kritik görüşmede çok sayıda önemli konu ele alınacak (ahaber.com.tr)

AVRUPA'NIN YENİ GÜVENLİK MİMARISI NASIL OLACAK?

Zirvede ülkeler arası diplomatik ve siyasi ilişkiler ve ekonomik işbirliği de gündemde olacak. Yeniden ele alınacak olan Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'nin rolünün Erdoğan ve Meloni tarafından istişare edilmesi bekleniyor. Bölgeyi etkileyen Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesine dönük çabalar da mercek altına alınacak.

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Başkan Erdoğan’dan İtalya çıkarması: Gündemde Avrupa’nın geleceği ve stratejik iş birliği var Başkan Erdoğan’dan İtalya çıkarması: Gündemde Avrupa’nın geleceği ve stratejik iş birliği var Başkan Erdoğan’dan İtalya çıkarması: Gündemde Avrupa’nın geleceği ve stratejik iş birliği var

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