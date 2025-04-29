Başkan Erdoğan’dan İtalya çıkarması: Gündemde Avrupa’nın geleceği ve stratejik iş birliği var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni (ahaber.com.tr)

TİCARETTEN ENERJİYE ÇOK SAYIDA KONU MASADA

Ziyaret kapsamında, hükümetler arası zirveyle eş zamanlı olarak İtalya-Türkiye İş Forumu toplantıları da düzenlenecek. Forumda iki ülke arasında ticaret, yatırım ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği fırsatlarının ele alınması bekleniyor.

AB İLE İLİŞKİLER DE GÜNDEMDE

Başkan Erdoğan ile Başbakan Meloni'nin baş başa yapacakları görüşmelerde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin stratejik düzeye taşınması, savunma sanayii, göç yönetimi ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi başlıkların gündemde olması öngörülüyor.