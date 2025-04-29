Başkan Erdoğan'dan "Kut'ül Amare Zaferi" mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kut'ül Amare Zaferimizin 109'uncu yıl dönümünde, çok zor şartlara ve türlü imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadele ortaya koyan, şanlı tarihimize unutulmayacak bir zafer kazandıran aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.
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