Başkan Erdoğan'dan "Kut'ül Amare Zaferi" mesajı

Başkan Erdoğan'ın X paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kut'ül Amare Zaferimizin 109'uncu yıl dönümünde, çok zor şartlara ve türlü imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadele ortaya koyan, şanlı tarihimize unutulmayacak bir zafer kazandıran aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.