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Başkan Erdoğan'dan "Kut'ül Amare Zaferi" mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 16:00
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Başkan Erdoğan’dan Kut’ül Amare Zaferi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın X paylaşımıBaşkan Erdoğan'ın X paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kut'ül Amare Zaferimizin 109'uncu yıl dönümünde, çok zor şartlara ve türlü imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadele ortaya koyan, şanlı tarihimize unutulmayacak bir zafer kazandıran aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan’dan Kut’ül Amare Zaferi mesajı Başkan Erdoğan’dan Kut’ül Amare Zaferi mesajı Başkan Erdoğan’dan Kut’ül Amare Zaferi mesajı
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