İstanbul’da hasar tespit çalışmaları sürüyor! Bakan Kurum: 18 bin bina incelendi

Bakan Kurum'un X paylaşımı

Son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar; 18.074 binayı inceledik. 16.434 binanın hasarsız, 1.640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.