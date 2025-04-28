İstanbul Valisi Davut Gül: Okullarımız depremde hasar almadı

İstanbul, 23 Nisan'da en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan depremlerle sarsıldı. Deprem nedeniyle vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı, çok sayıda kişi geceyi parklarda geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı da depremlerden sonra okullar için iki gün tatil kararı aldı.

YENİDEN DERS BAŞI YAPTILAR

Tatillerin ardından bugün yeniden ders başı yapıldı. Kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk derste afetler sırasında yapılacak davranışlar ve önlemlere dair bugün eğitim verilecek.

İstanbul Valisi Davut Gül deprem sonrası hasar olan bir okulun olmadığını ifade etti (MEB)

ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu öğrencilerini afet farkındalığı konusunda bilgilendirdi.

"OKULLAR EVDEN DAHA GÜVENLİ"

İstanbul Valisi Davut Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Okullarımız depremde hasar almadı. Okullarımız evlerimizden daha güvenli. Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması.