27 Nisan 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri RTÜK Başkanı Şahin'den 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım

RTÜK Başkanı Şahin'den 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.04.2025 21:54
ABONE OL
RTÜK Başkanı Şahin’den 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Bu topraklarda milletin sesini kısmaya çalışan her güç, er ya da geç yenik düşmüştür. 27 Nisan gecesi, bu hakikatin bir kez daha teyit edildiği gündür.' ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İradesine ipotek konulmak istenen bir milletin suskunluğa zorlandığı, korkutmayı, sindirmeyi, yön vermeyi marifet bilen vesayet odaklarının bir kez daha sahnede olduğu 27 Nisan e-muhtırası seçilmiş iradeyi tehdit eden bu zihniyetin son çırpınışlarından biri olarak kayda geçti."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının o gece vesayetin diliyle değil, milletin iradesiyle konuştuğunu belirten Şahin, "Muhtıra girişimi, hukukun ve demokrasinin kararlı duruşu karşısında hükümsüz kaldı. Bu topraklarda milletin sesini kısmaya çalışan her güç, er ya da geç yenik düşmüştür. 27 Nisan gecesi, bu hakikatin bir kez daha teyit edildiği gündür." değerlendirmesinde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
RTÜK Başkanı Şahin’den 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım RTÜK Başkanı Şahin’den 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım RTÜK Başkanı Şahin’den 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör