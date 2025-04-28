CANLI | Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’de!

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü Merkez Üssü Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından megakentte panik sürerken gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi.

İstanbul'da 23 Nisan günü saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

UZMAN İSİM ÜŞÜMEZSOY A HABER'DE!

Artçı depremlerin daha ne kadar süreceği ve en önemlisi büyük Marmara depremine ilişkin sorulara yanıt aranıyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç'a konuk oluyor. Üşümezsoy burada depreme ilişkin önemli açıklamalar yaparak kritik noktalara vurgu yapacak.