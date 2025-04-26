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Kamera kapatan koruma yakalandı! İmamoğlu o otelde ne görüştü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 11:56
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Kamera kapatan koruma yakalandı! İmamoğlu o otelde ne görüştü?

İBB'ye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen isimlerle bir otelde yaptığı buluşmanın görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu’nun para kasalarıyla yaptığı toplantı öncesi otel kameralarını kapatan koruma Çağlar Türkmen bu sabah saatlerinde İBB’ye yapılan operasyonda gözaltına alındı.

İMAMOĞLU'NUN GİZLİ GÖRÜŞMESİ DEŞİFRE OLDU!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)

Sabah'ın haberine göre Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasaları' olarak bilinen 5 kişiyle bir otelde gizli toplantı yaptığı ortaya çıktı. İşte dakika dakika İmamoğlu'nun para kasalarıyla skandal buluşması...

SABAH SAATLERİNDE BAVULLARLA GİRİŞ YAPILDI

08.48: Çebi'ye ait olan oteldeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülere göre 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişi otele giriş yapıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)

KAMERALARI BANTLA KAPATTI!

09.14 Görüşmeden 50 dakika önce toplantının yapılacağı otele İmamoğlu'nun korumaları giriş yapıyor. Korumalar görüşme salonunu gören tüm kameraları bantlayarak kapatıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)

İMAMOĞLU OTELE GİRİŞ YAPTI!

10.04: Kameraların kapatılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal giriş yapıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)

İKİ VALİZ ÇIKIYOR

11.34: Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrası görüşmenin yapıldığı salondan çıktığı değerlendirilen 1 kişi elinde iki valizle otelden ayrılırken kameralara yakalanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)

İMAMOĞLU'NUN KASALARI

Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal gibi isimler soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olmakla suçlanıyor. Özellikle Fatih Keleş ve Adem Soytekin, çok sayıda şirket ve işadamından Ekrem İmamoğlu adına para almakla suçlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)

KAMERA KAPATAN KORUMA GÖZALTINDA!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ile yolsızluk suçuna karışan yöneticilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde kasaları Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız ve Hüseyin Köksal gibi isimlerle yapacağı toplantı öncesi kameraların üstünü kapatan koruma görevlisi Çağlar Türkmen'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Para kasalarıyla gizli toplantıya bantlı önlemPara kasalarıyla gizli toplantıya bantlı önlem PARA KASALARIYLA GİZLİ TOPLANTIYA "BANTLI" ÖNLEM

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