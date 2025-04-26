Kamera kapatan koruma yakalandı! İmamoğlu o otelde ne görüştü?

Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasalarıyla' gizli görüşmesi deşifre oldu (AA)

KAMERA KAPATAN KORUMA GÖZALTINDA!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ile yolsızluk suçuna karışan yöneticilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde kasaları Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız ve Hüseyin Köksal gibi isimlerle yapacağı toplantı öncesi kameraların üstünü kapatan koruma görevlisi Çağlar Türkmen'in de gözaltına alındığı öğrenildi.