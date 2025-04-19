Bakan Fidan’dan Gazze diplomasisi! Hamas Liderlik Konseyi ve Siyasi Büro üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bugün (19 Nisan) Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındığını bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekildi. İnsani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Batı Şeria'daki durum da değerlendirildi. İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.