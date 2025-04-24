Bakan Fidan'dan "Türk dünyası" mesajı: Aramızı bozmak isteyenler başarılı olmayacak

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması konusunda mutabık kaldık.

İsrail'in Gazze'deki katliamları dünyanın gözünün önünde sürmekte.

Gazze'ye insani yardım girişine 50 gündür izin verilmiyor.

İsrail'in insanlık vicdanına aykırı eylemleri bir an önce son bulmalıdır.

Norveç geçen yıl Filistin Devletini tanıyarak önemli bir adım atmıştı.

İsrail Filistin'i işgal ederek kendi güvenliğini sağlayabileceğini düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir.

Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak. Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz.