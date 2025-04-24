Bakan Fidan'dan "Türk dünyası" mesajı: Aramızı bozmak isteyenler başarılı olmayacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlıkta Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi. Bakan Fidan, düzenlenen ortak basın toplantısında 'Gazze'ye insani yardımların girişine 50 günden fazla süredir izin verilmiyor. Açlık ne bir silah, ne pazarlık unsuru, ne de cezalandırma aracı olarak kullanılabilir. Şu an bölgemizdeki en büyük tehdit, İsrail'in yayılmacı tehdididir' dedi. Öte yandan Bakan Fidan, 'Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak.' ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile bakanlıkta bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması konusunda mutabık kaldık.
İsrail'in Gazze'deki katliamları dünyanın gözünün önünde sürmekte.
Gazze'ye insani yardım girişine 50 gündür izin verilmiyor.
İsrail'in insanlık vicdanına aykırı eylemleri bir an önce son bulmalıdır.
Norveç geçen yıl Filistin Devletini tanıyarak önemli bir adım atmıştı.
İsrail Filistin'i işgal ederek kendi güvenliğini sağlayabileceğini düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir.
Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak. Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz.
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