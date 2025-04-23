Esenler’de binanın çatısından parçalar koptu! 3 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'da saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası büyük panik yaşanırken bazı binalarda hasar oluştu. Esenler'de çatısından parçalar kopan 3 katlı bina tahliye edildi.

ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ

Fevzi Çakmak Mahallesi 1140 Sokak'taki 3 katlı eski binanın çatısından kopan parçalar yola düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis çatı parçalarının düştüğü alanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Ekipler, tedbir amacıyla binada oturanları tahliye etti. Kentte meydana gelen depremde zarar gördüğü düşünülen binaya ilişkin incelemeler sürüyor.