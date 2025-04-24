Bakan Tunç ile DEM heyeti arasındaki görüşme başladı!
DEM Parti Heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme başladı. Bakan Tunç konuya ilişkin dün (23 Nisan Çarşamba) yaptığı açıklamada 'Türkiye Yüzyılına başladığımız şu anlamlı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105'inci yıl dönümünü kutluyoruz ve son 40 yılında maalesef ülkemiz neredeyse yarım astı terörle mücadeleyle geçti. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor' ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan'ın her konuşmasında özellikle vurguladığı Terörsüz Türkiye hedefinde emin adımlarla ilerleniyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti heyeti ile görüşüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin birlik, beraberlik ve iç cephe vurguları sonrası Bahçeli'nin İmralı açıklaması önemli bir nokta oldu. Bunun ardından Terörist elebaşı Abdullah Öcalan PKK'ya fesih çağrısı yaparak "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" dedi.
"TALEPLERİNİ İFADE EDİYORLAR"
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki soru üzerine, "DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit'le beraber Adalet Bakanlığında görüşme gerçekleştireceğiz. Bu görüşmede onları tabii ki dinleyeceğiz özellikle kamuya açıkladıkları bazı hususlar var." dedi ve şöyle devam etti:
"Adalet Bakanlığında hangi konuları gündeme getireceksiniz diye sorduklarında söyledikleri hususlar var. Hasta tutuklularla ilgili hasta hükümlülerle ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Cezaevlerindeki ceza süresini doldurmuş ama cezaevi gözlem kurulları nedeniyle koşullu salıvermeden yaralanamayan hükümlülerden dolayı birtakım talepleri olduklarını ifade ediyorlar.
"TERÖR BELASINDAN KURTULMA EŞİĞİNDEYİZ"
Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Bu noktada yasal çerçeve içerisinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar zaten yasal çerçevede yapılanları ilgili kurumlarımız yapıyorlar. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. 40 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önünde en büyük engel olarak terör belası vardı. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Bu ülkemiz için çok önemli. Türkiye yüzyılına başladığımız şu anlamlı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105'inci yıl dönümünü kutluyoruz ve son 40 yılında maalesef ülkemiz neredeyse yarım asrı terörle mücadeleyle geçti. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor."
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