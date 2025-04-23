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Başkan Erdoğan'dan Külliye'de net mesaj! "Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.04.2025 17:07 Güncelleme: 23.04.2025 18:26
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Başkan Erdoğan’dan Külliye’de net mesaj! Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız

Başkan Erdoğan Külliye'de 23 Nisan etkinliği kapsamında misafir ettiği çocuklarla birlikte açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız. Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler bizim en değerli varlığımızsınız. Sizlerin heyecanı ve gayreti ülkemizin en büyük heyecanıdır.' dedi.

23 NİSAN'DA TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI!

Başkan Erdoğan Külliye'de 23 Nisan etkinliği kapsamında misafir ettiği çocuklarla birlikte açıklamalarda bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....

"23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdır. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh bir ülke teslim etmek için koşturduk. Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler bizim en değerli varlığımızsınız. Sizlerin heyecanı ve gayreti ülkemizin en büüyk heyecanıdır. Ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Her birinizi muhabbetle kucaklıyorum."

(Foto: AA)(Foto: AA)

SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI
Görevini sembolik olarak İpek Vera Yolcu isimli çocuğa devreden Başkan Erdoğan, "Koltuk artık sende" dedi.

İpek Vera Yolcu,"Sosyal medyanın doğru kullanımı için derslere müfredat eklerdim" ifadelerine yer verdi.

Çocuklar daha sonra şarkı ve şiir okudu. Bir çocuk ise Nas ve Felak surelerini okumak istedi.

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