Başkan Erdoğan'dan Külliye'de net mesaj! "Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız"

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....

"23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdır. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh bir ülke teslim etmek için koşturduk. Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız.