Bitlis merkezli "joker" operasyonu: 27 tutuklama

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Ekipleri yaptığı araştırmada okuma yazma bilmeyen adayların yerine para karşılığında 'joker' olarak tabir edilen kişilerin girdiği ve organizatörler aracılığıyla kopya düzeneği kullanılarak usulsüz şekilde sürücü belgesi alındığı tespit edildi.

Ekipler, 6 aydır yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 17 Nisan'da 32 ilde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 43'ü organizatör 301 kişi, 'Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı.