Başkan Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı: Trajedilere karşı inisiyatif alırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, Papa'nın farklı inançlar arasında diyaloğa verdiği önemi ve Filistin başta olmak üzere insani krizlerdeki tutumunu vurguladı.
Başkan Recep Tayiyp Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın için taziye mesajı yayınladı.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Erdoğan paylaşımında "Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum." dedi.
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