21 Nisan 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı: Trajedilere karşı inisiyatif alırdı

Başkan Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı: Trajedilere karşı inisiyatif alırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 14:23 Güncelleme: 21.04.2025 15:50
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Papa için taziye mesajı: Trajedilere karşı inisiyatif alırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, Papa'nın farklı inançlar arasında diyaloğa verdiği önemi ve Filistin başta olmak üzere insani krizlerdeki tutumunu vurguladı.

Başkan Recep Tayiyp Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın için taziye mesajı yayınladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAPA İÇİN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı (X)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı (X)

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan paylaşımında "Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Papa için taziye mesajı: Trajedilere karşı inisiyatif alırdı Başkan Erdoğan’dan Papa için taziye mesajı: Trajedilere karşı inisiyatif alırdı Başkan Erdoğan’dan Papa için taziye mesajı: Trajedilere karşı inisiyatif alırdı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör