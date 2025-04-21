Sosyal medya dolandırıcılığına geçit yok: 24 zanlı yakalandı

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Yapılan incelemede, bazı şüphelilerin banka hesaplarında 2017-2024'ü kapsayan dönemde yaklaşık 4,6 milyar liralık hesap hareketi olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Trabzon ve Adana olmak üzere 9 ilde, 18 Nisan'da düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.