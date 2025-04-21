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Bakan Güler Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.04.2025 16:24
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Bakan Güler Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Orgeneral Gürak da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral Jashari ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Orgeneral Gürak da yer aldı.

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Bakan Güler Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etti Bakan Güler Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etti Bakan Güler Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etti
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