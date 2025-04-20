CHP’de ikinci “Neşe Abla” vakası! CHP'li "aktörün" 'çiftçi' değil traktör ve tarla zengini olduğu ortaya çıktı

Yozgat'taki CHP mitingine traktörüyle katılan 64 yaşındaki Ersoy Ersoy'un sözleri, miting sonrasında siyasetin gündemine oturdu. "Biz çiftçiyiz" diyerek sözlerine başlayan Ersoy'un geçmişte Yozgat Esenli Sulama Birliği Başkanlığı yaptığı ve CHP'li kimliğiyle tanındığı öğrenildi.

MİLYONLUK KEPÇE ALMIŞ

"Ocağımız battı hiçbir şeyimiz kalmadı" diyerek algı yapmaya çalışan Ersoy'un ise daha önceden B115 D model yükleyici kazıcı kepçe satın aldığı ortaya çıktı. Kepçenin maliyetinin ise yaklaşık olarak 3.5 milyon TL olduğu iddia edildi.

"ÇİFTÇİYİM" DEDİ SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANI ÇIKTI

"Biz buraya sadece mitinge değil, Cumhuriyet'i kurtarmaya geldik" diyen Ersoy, yaşadığı zorlukları şöyle dile getirip desteklerinin Ekrem İmamoğlu'na olduğunu belirtti. Algı manipülatörü Ersoy, "İmamoğlu'nun ön plana çıkmasını istiyoruz. Cumhuriyet'in yeniden ayağa kalkması için buradayız. Traktör başına dört kişi getirdik. Taksiler bile bizi taşımadı. Halk, artık dayanacak gücünü yitirdi. İnanın, evde ekmek yok. " demişti.





CHP'NİN TRAKTÖR BALONU SÖNDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yozgat'ta gerçekleştirdiği mitingde çiftçilerin traktörleriyle alana gelmesi, siyaset arenasında hararetli tartışmaları beraberinde getirdi. CHP cephesi, mitinge gösterilen yoğun ilgiyi öne çıkarırken; bazı çevreler, açıklanan katılım rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

MİTİNGE KATILAN TRAKTÖR SAYISI MEVCUT RAKAMIN YÜZDE 1'İ

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Yozgat'ta 38 bin 504 traktör olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu mitinge katılan traktör sayısı sadece 350. Bu da %1'in bile altında bir oran.

"CHP'DE 'NEŞE BACI' VAKASI BİTMEZ"

Ersoy Ersoy'un muhalif medyaya yapmış olduğu açıklama sonrasında ise sosyal medyada akıllara CHP'nin yalan siyaseti alet olan Neşe Bacı vakasını geldi. Kullanıcılar "CHP'de Neşe Bacı vakası bitmez" diyerek eleştirdi.Gazeteci Mustafa Balbay'ın milletvekilleri ile birlikte gezdiği sırada Neşe bacı ile sohbet etmiş ancak başörtülü kadının sözleri ve mimikleri ile doğallıktan uzak halleri kurgu olduğu iddialarını gündeme getirmişti.