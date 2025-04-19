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İstanbul Valisi Davut Gül'den CHP'nin provokasyonuna tepki! "Filistin'i siyasetinize alet etmeyin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 23:12 Güncelleme: 20.04.2025 01:33
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İstanbul Valisi Davut Gül’den CHP’nin provokasyonuna tepki! Filistin’i siyasetinize alet etmeyin

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP'nin sözde Filistin'e destek adı altında yasak olmasına rağmen Taksim'e yürüme provokasyonuna sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Vali Gül, 'İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir.' ifadelerini kullandı.

Tünel'den Taksim'e yapılmak istenen izinsiz yürüyüş dolayısıyla emniyet ekipleri çevrede barikatlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Tünel'de toplanan CHP'liler uyarılara rağmen dağılmayarak polis barikatını aşmak istedi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN KUTSAL DAVASINI KENDİ SİYASİ HESAPLARINA ALET EDENLERİ KINIYORUZ"
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum, ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"
Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Vali Gül, şöyle devam etti:

''Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş, milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak, adli süreç titizlikle takip edilecektir.

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