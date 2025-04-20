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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 20.04.2025 14:18 Güncelleme: 20.04.2025 14:41
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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürdü!

İzmir’in Foça ilçesinde TBMM eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar, oğlu tarafından vurularak öldürüldü. Şüpheli ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu söyledi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., iddiaya göre evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti.

ESKİ TBMM BAŞKANVEKİLİ FEHMİ IŞIKLAR'IN EŞİ ÖLDÜRÜLDÜ!

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I. (DHA)Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I. (DHA)

Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I. (DHA)Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I. (DHA)

Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.I., adliyeye sevk edildi.

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar (İHA)Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar (İHA)

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

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