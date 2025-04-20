Sürücü affı olacak mı? Bakan Yerlikaya’dan açıklama

Trafik polisi (AA)



Yerlikaya, sürücülerin ehliyetlerinin geri alınma sebepleri arasında alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları, alkol ölçüm testini reddettikleri, bir yıl içinde 100 ceza puanını doldurdukları, hız ve kırmızı ışık ihlali ile drift yaptıkları için geri alındığını dile getirdi.



Yerlikaya, paylaşımında "Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak." ifadelerini kullandı.