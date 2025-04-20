Sürücü affı olacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü affının kesinlikle olmayacağını belirtip 19 Nisan itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sürücü affına ilişkin açıklama yaptı.
Gündemlerinde sürücü affının olmadığını belirten Yerlikaya, "19 Nisan 2025 itibari ile ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısı 689 bin 946." dedi.
Yerlikaya, sürücülerin ehliyetlerinin geri alınma sebepleri arasında alkollü ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları, alkol ölçüm testini reddettikleri, bir yıl içinde 100 ceza puanını doldurdukları, hız ve kırmızı ışık ihlali ile drift yaptıkları için geri alındığını dile getirdi.
Yerlikaya, paylaşımında "Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak." ifadelerini kullandı.
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