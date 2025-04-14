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Ankara-Washington hattında kritik diplomasi: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 17:17 Güncelleme: 14.04.2025 17:27
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Ankara-Washington hattında kritik diplomasi: Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Gazze ve Rusya-Ukrayna konuları ele alındı.

Ankara-Washington hattında diplomai trafiği son sürat devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SURİYE-GAZZE-UKRAYNA MASADA

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Gazze ve Rusya-Ukrayna konuları ele alındı.

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Ankara-Washington hattında kritik diplomasi: Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Ankara-Washington hattında kritik diplomasi: Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Ankara-Washington hattında kritik diplomasi: Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü!
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