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Terör devleti İsrail'den Gazze'deki eve saldırı: 11 Filistinli yaşamını yitirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.04.2025 03:43
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Terör devleti İsrail’den Gazze’deki eve saldırı: 11 Filistinli yaşamını yitirdi

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Tel ez-Zater bölgesinde Nasyu ailesine ait eve saldırı düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde Nasyu ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların olduğu 11 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Olay yerinde halen kayıplar bulunurken, sivil savunma, sağlık ve acil yardım ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

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